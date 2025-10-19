Emine Erdoğan Bakanlar Oturumu’nda konuştu: İklim adaleti insan hakları meselesidir

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun Bakanlar Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, UNEP ve BM-Habitat işbirliğiyle gerçekleşen foruma 63 ülkeden çevre bakanları ve temsilciler katıldı. Emine Erdoğan, "Türkiye'nin sıfır atık yolculuğu 8 yılı geride bıraktı. Devlet kurumlarından yerel yönetimlere, özel sektörden sivil topluma kadar güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduk. Özellikle gençler ve kadınların olağanüstü desteğini gördük" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR'

2022'de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Sıfır Atık Kararı"nın öncüsü olmaktan gurur duyduklarını belirten Erdoğan, "Bu ideali gerçekleştirmenin anahtarı tüm ülkelerin sorumluluk almasına bağlıdır" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, iklim ve çevre sorunlarının çözümünde uluslararası işbirliği ve adil yük paylaşımı çağrısında bulundu. Erdoğan, atık kirliliği, karbon salımı ve biyoçeşitlilik kaybı gibi sorunların sınır tanımadığını belirterek, sıfır atık hedefinin ancak ortak çabayla başarılabileceğini ifade etti. Küresel iklim krizinde adaletsizliğe de dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye olarak biz, iklim ve çevre sorunlarının çözümünde, uluslararası işbirliğini ve ortak hedefler belirlenmesini son derece önemsiyoruz. O nedenle, bu buluşmanın, adil sorumluluk paylaşımına dayalı, stratejik ortaklıkların başlayacağı, bir zemin olmasını temenni ediyorum. İklim değişikliği sonuçlarından, orantısız etkilenen ülkelerin gözetildiği, hakkaniyete dayalı yük paylaşımı şartını mutlaka yerine getirmeliyizİklim adaletsizliği bugün sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda bir insan hakları meselesidir" dedi. Sıfır atık uygulamalarında yerel yönetimlerin rolünün giderek arttığını belirterek, "Bugün dünyada her yıl 2 milyar tondan fazla belediye atığı üretiliyor. Bu miktarın 25 yıl içinde 3,8 milyar tona ulaşacağı öngörülüyor. Sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımları artık hayati önem taşıyor" diye konuştu.

'KATKI SUNMAYA HAZIRIZ'

Türkiye olarak her zaman sıfır atık alanında bilgi ve deneyim paylaşımına, teknoloji transferine ve ortak projelere katkı sunmaya hazır olduklarını belirten Emine Erdoğan, "Sizlerin buradaki varlığı ve Sıfır Atık Forumu'na vermiş olduğunuz destek insanlığın geleceği için çok önemli bir katkıdır. İnanıyorum ki bu güzel başlangıç ülkelerimiz arasında döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kaynak verimliliği konularındaki güçlü bir dayanışmanın vesilesi olacaktır. Dünyadan 63 ülkenin Çevre Bakanı'nı ve Bakanlık temsilcilerini bir araya getiren bu kıymetli oturumun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.