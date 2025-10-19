KKTC, Cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandığa gidiyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları bugün Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gidecek. Ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak KKTC vatandaşları, oy pusulasında yer alan 8 adaydan birine oy verebilecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçime bağımsız aday olarak katılırken ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman partisinin adayı olarak seçimde yer alacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.