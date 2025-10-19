Müjdeyi Çerçioğlu duyurdu: Didim’de doğalgaz altyapısı için geri sayım başladı

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Didim Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ni onaylayarak acele kamulaştırma kararını aldı. Proje ile Didim doğalgaza kavuşacak ve modern enerji altyapısına geçiş yapılacak. Resmi Gazetede yayımlanan kararı sosyal medya hesabından duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu önemli kararla birlikte Didim'e doğal gaz ulaştırılması için çalışmalar başlıyor" açıklamasında bulundu. Çerçioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Didim ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi resmen onaylandı." Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından onaylanan projeyi hayata geçirmek için hazırlıkların başlandığı bilgisine ulaşıldı.