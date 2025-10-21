CHP’li özel kalem müdüründen şoke eden rüşvet itirafı: Gazetecilere para dağıttık! Bakın listede hangi isimler var...

Ali Haydar Fırat'a her ay 5 bin dolar para verilirdi. Ayrıca Beşiktaş'taki Polat Otel'deki ekstra harcamaları karşılanırdı. İstanbul'a geldiğindeki tüm masrafları da karşılanırdı.

Politikyol yazarı Altan Sancar aynı zamanda Rıza Akpolat'a danışmanlık yapardı. Akpolat ile aralarında para ilişkisi vardı. İfadeye göre 120 milyon liranın da Ankara'da CHP'nin tüzük kurultayına katılanların, uçak biletleri ve otel masrafları için harcandığı saptandı.

Ele geçirilen listeye göre, para Durmuş Y. isimli bir kişiye verildi. Seçim propagandası için televizyonlara çıkarmak maksadıyla gazeteci ve televizyon kanallarına ödeme yapıldı.