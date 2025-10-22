Aziz İhsan Aktaş’ın iddianamesinde İzmir detayı ortaya çıktı

Özgür Karabat

2 VEKİL İÇİN FEZLEKE

Savcılık, Kayhan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 252/5. maddesi delaletiyle 252/2, 43, 53 ve 63. maddeleri uyarınca "rüşvetin temin edilmesine aracılık etmek" suçundan ceza talep etti. Bir diğer gelişme ise, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında rüşvet aldıkları iddia edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki soruşturma dosyasının, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilmesi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması çerçevesinde halen CHP milletvekilli olan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024'te rüşvet aldıklarına dair iddia ile ilgili olarak soruşturma evrakının ayrıldığı kaydedildi.