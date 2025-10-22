Aziz İhsan Aktaş’ın iddianamesinde İzmir detayı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve kamu ihalelerine fesat karıştırma, rüşvet ile malvarlığı aklama suçlamalarını içeren "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında hazırlanan iddianamede, İzmir bağlantılı ayrıntılar da yer aldı.
RÜŞVETİ ELDEN ALDI
Dosyada İzmir merkezli paravan şirketlerin de yer aldığı ileri sürülürken, CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Karabağlar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, halen Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı olan Ceyhan Kayhan'ın, Seferihisar'da rüşvet aldığı iddia edildi. İddianamede örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen Bilginay Temizlik Şirketi'nin proje müdürü olarak görev yapan Savaş Çetinkaya'nın belediye ödemelerinin yapılabilmesi için İzmir'de bir süre görev yapan Ceyhan Kayhan'a 300 bin lira verdiği ileri sürüldü.
Ceyhan Kayhan
Ödemenin, 12 Temmuz 2024'te İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir kafede elden gerçekleştirildiği iddia edildi. Ceyhan Kayhan ise ifadesinde, Çetinkaya ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 10 yıllık arkadaş olduklarını, para alışverişinin borç niteliğinde olduğunu savundu.
Burhanettin Bulut
Özgür Karabat
2 VEKİL İÇİN FEZLEKE
Savcılık, Kayhan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 252/5. maddesi delaletiyle 252/2, 43, 53 ve 63. maddeleri uyarınca "rüşvetin temin edilmesine aracılık etmek" suçundan ceza talep etti. Bir diğer gelişme ise, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında rüşvet aldıkları iddia edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki soruşturma dosyasının, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilmesi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması çerçevesinde halen CHP milletvekilli olan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024'te rüşvet aldıklarına dair iddia ile ilgili olarak soruşturma evrakının ayrıldığı kaydedildi.