CHP’de panik haftası! Kurultay tarihi belli oldu

CHP'de şaibeli kurultay davasına yönelik tedirginlik bir kez daha zirve yaptı.

İddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine, mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için mücadele eden parti yönetimi, 24 Ekim'deki kritik duruşmadan bir kez daha 'erteleme' kararı çıkmasını umut ediyor.