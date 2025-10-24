RTÜK’te bayrak değişimi: Yeni başkan Mehmet Daniş oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yeni başkanı Mehmet Daniş oldu. Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini sürdüren Ebubekir Şahin, bu dönem başkanlığa aday olmadı. 23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından Üst Kurul üyeleri yeni başkanı belirlemek üzere toplandı.

Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığı'na Kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne ise Orhan Karadaş seçildi. Yeni Başkan Mehmet Daniş, görevi devraldığı Ebubekir Şahin'e teşekkür ederek, "Ebubekir Şahin'in RTÜK'e kazandırdığı vizyon, çalışma disiplini ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bizler de bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, ülkemizin medya politikalarına çağın gereklerine uygun biçimde katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız. En önemli görevimiz, Şahin'den devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. RTÜK'ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız" dedi.

Görevi devreden Şahin, yeni Başkan Mehmet Daniş'i tebrik ederek, "Yeni başkanlık göreviniz hayırlı olsun. Üst Kurulumuzun vizyonuna ve misyonuna değer katacağınıza yürekten inanıyor ve her birinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.