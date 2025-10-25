Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Eskişehir'deki Nadir Toprak Elementleri Türkiye için neden önemli?

BEYLİKOVA'DA STRATEJİK DEĞERDE CEVHERLER

Bölgeye giden A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak şunları aktardı: Dünyanın gözünü çevirdiği Eskişehir'in Beylikova ilçesi, Kızılcaören Mahallesi'ndeyiz. 2010 yılında bu bölgede nadir toprak elementleri ile ilgili sondaj çalışmaları MTA tarafından başlatıldı ve toplamda 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125.000 metre sondaj vuruldu ve işte bu sondaj vurulan noktalardan birisi de burasıydı. Bu bölgede büyük bir cevher olduğu tespit edildi ve 2023 yılı itibariyle burada kurulan tesiste Eti Maden üretime başladı.

Nadir toprak elementleri 17 ayrı cevherden oluşuyor ve bunlardan 10'u Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, işte bulunduğumuz bu sahada yer alıyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesine, Kızılcaören Mahallesi'ne geldiğiniz zaman adımınızı nereye atsanız nadir toprak elementleri ile karşılaşabiliyorsunuz. Bakın hemen size göstermek istiyorum. Burada karşımda florit görüyorsunuz. Florit oldukça önemli bir nadir toprak elementi ve hemen şöyle elime aldığım zaman rengini çok net bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Yani bir taş değil, bildiğiniz bir servet diyebiliriz burada. Bu florit işlenecek ve ülke ekonomisine kazandırılacak. Tabii şöyle yakından da göstermek istiyorum. Elementin parlaklığını, üzerindeki kristalleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte burada kurulan tesiste bu madenler, nadir toprak elementleri taşlardan ayrıştırılacak ve ülke ekonomisine kazandırılacak. Madenler binlerce yıl öncesinden çağ açıp çağ kapattı. Önce Cilalı Taş Devri, sonra Yontma Taş Devri, sonra Tunç Devri, Maden Devri, Demir Devri. Günümüzde de artık elimde görmüş olduğumuz nadir toprak elementleri sadece bir meta olarak değil, jeopolitik silah ve çok ciddi bir ekonomik değer olarak adeta çağ açıp çağ kapatacak.