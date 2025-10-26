Casusluk soruşturmasında Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesine ulaşıldı! Para iddialarına çelişkili cevap

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu casusluk soruşturmasında Merdan Yanardağ'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hüseyin Gün'ü Seher Alaçam'ın oğlu olarak tanıdığını, aralarındaki iletişimin gündeme dair olduğunu ileri sürdü. Hüseyin Gün'ün ifadesinde "Merdan Yanardağ' dönem dönem elden 2-3 bin dolar para verirdim. Bu parayı manevi destek maksadıyla verirdim." şeklindeki beyanı soruldu.

Merdan Yanardağ, ilk olarak "Beyanı kabul etmiyorum. Hüseyin Gün'den bu güne kadar hiçbir ad altında para almadım. Ya ben yanlış hatırlıyorum ya da kendisi yanlış hatırlıyor. Annesi olarak gördüğü Seher hanımın küçük maddi yardımları olurdu." diyerek iddiaları reddetti. Ardından "Bu konudaki tek akla yatkın cevap ya onun ya benim yanlış hatırlıyor olabileceğidir. Yani Hüseyin isimli şahıstan para alma konusundaki iddialar ile ilgili doğru ya da yanlış şeklinde bir cevabım yoktur." diyerek soru işaretleri yaratacak beyanda bulundu.

"KARŞILAŞTIĞIM PROFİLE ŞAŞKINIM"

İfadesinin devamında Hüseyin Gün'ün hakkında soru sorulan Yanardağ, "Bilgi ve ifade tutanağı üzerine karşılaştığım profile şaşkınım. Çünkü bu şahıs benim ile olan iletişiminde bu tarz izlenim vermemişti. İzleyici gazeteci sınırlarını aşmadı. Özellikle yabancı istihbarat servisi çalışanları ile şirket ortağı olmasına çok şaşırdım.

Ancak bugün geriye dönüp baktığımda da bu şahsın benim ile olan ilişkisinin bu faaliyetleri dışında olduğunu düşünüyorum. İstemeden de olsa herhangi bir espiyonaj faaliyetine de alet olduğumu da düşünmüyorum. En nihayetinde şahsın niyetini okuyamam." dedi.