Casusluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama talebi

İfadesinin devamında, "Söz konusu ziyareti hatırladım. Hatırladığım kadarıyla bu ziyaret 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaretti. Fakat her ne kadar ziyareti hatırlasam da fotoğrafta bulunan kadın şahsın ismini hatırlamıyorum, ama sadece bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum." dedi.

"YAZIŞMALAR NECATİ ÖZKAN VE HÜSEYİN GÜN ARASINDA"

WİCKR ME isimli mesajlaşma programını ilk defa duyduğunu, yazışmalarla bir ilgisi olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Yazışma içeriklerinden anladığım kadarıyla Necati Özkan ile Hüseyin Gün arasındaki iddia edilen temas, Hüseyin Gün'ün ''Mayıs sonu Haziran başı'' şeklindeki ifadesi ile seçimden 15-20 gün öncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla 15-20 günlük bir temas ile benim seçim kampanyama ne şekilde katkının verildiği ya da tanımadığım Aaron Barr isimli şahıs ile Hüseyin Gün'ün iddia ettiği temas kurularak seçim kampanyama verildiği söylenen katkı ile alakalı benim o dönemlerde yoğun bir seçim trafiği de yaşadığım göz önüne alınarak bilmem ve ilgilenmem mümkün değildir."dedi.

2019'DA KOPYALANAN VERİ TABANI SORULDU

Ekrem İmamoğlu'na 18 Nisan 2019'da belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanının kopyalanması talimatını neden verdiği soruldu. İmamoğlu cevap olarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığım Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ben yazmıştım. Bahse konu belgenin yazılış amacı İBB'ye ait her türlü kurum evrakının güvenliğinin sağlanması amacı iledir, başkaca herhangi bir amacı yoktur." dedi.