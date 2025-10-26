Son dakika: Terör örgütü PKK açıkladı: Tüm güçlerimizle Türkiye’den çekiliyoruz

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım daha atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabulü öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. PKK kaynakları örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "tarihi bir adım" atacağını paylaştı.

PKK AÇIKLADI: TÜM GÜÇLERİMİZLE TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYORUZ

Terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Kandil'de yapılan açıklamada geri çekilen 25 PKK'lı da yer aldı.

Terör örgütü PKK açıklamasında "Ortadoğu'da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye'nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla başlayan ve Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir.

Geçen 8 aylık süre içinde Kürt tarafı olarak biz, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı temelinde tarihi öneme sahip büyük adımlar attık. Sakin ve rahat bir tartışma ortamı yaratabilmek için, çağrıdan hemen sonra 1 Mart günü ateşkes ilan ettik. Abdullah Öcalan'ın uygun yöntemlerle gerçekleştirdiği yönlendirme temelinde 5-7 Mayıs tarihleri arasında PKK 12. Kongresini toplayarak PKK'nin örgütsel varlığını ve silahlı mücadele stratejisini sona erdirme kararlarını aldık ve bunların ancak Abdullah Öcalan'ın doğrudan yürütmesi ile pratikleşebileceğini de bu kararlara ekledik.

İki ay sonra 11 Temmuz günü ise, Abdullah Öcalan'ın görüntülü çağrısı temelinde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat yönetimindeki 30 kişilik Barış ve Demokratik Toplum grubu, düzenlenen bir törenle silahlarını yakarak silahlı mücadeleyi sona erdirme kararını uygulamadaki net ve kararlı tutumumuzu ortaya koydu.

Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar, Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek, barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu, Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır.

Bu doğrultuda, 12. Kongre kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi Medya Savunma Alanlarına geri çekme işlemini Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır.

Kuşkusuz attığımız bu adımların etki düzeyini pratik gösterecektir. Ancak attığımız bu pratik adımlar da PKK'nin 12. Kongre Kararlarını uygulamadaki kararlılığı ve net tutumumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır. Çok açık ki biz 12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. Kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir. Son olarak çağrımız, başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımızadır. O halde kendini bu yaşamın içinde gören herkesin 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin' başarısı için seferberlik düzeyinde mücadele etmesi gerekir" ifadeleri kullanıldı.