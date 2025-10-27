GKRY liderinden alçak çağrı: Nihai hedefimiz Türkleri Kıbrıs’tan kovmak olmalı

Hristodulidis, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı hazmedemeyerek, "Elli bir yıl sonra, Helenizmin önemli bir parçası olan Kıbrıs toprakları hala 'işgal' altındadır. Bu yasa dışı durum devam ettiği sürece, Güney Kıbrıs ve Yunanistan olarak vatanımızı yeniden birleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak dışında bir seçeneğimiz yok." ifadeleriyle kışkırtıcı söylemlerine devam etti.

