İzmir Kemeraltı herkes için çekici bir yer olacak

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tarihi kent merkezini canlandırmak, mekânsal ve sosyal iyileştirmelerde bulunmak amacıyla belediye bürokratları ile toplantı yaptı. Bölgeyi herkesin kullanmaktan keyif aldığı bir ortama dönüştürmek için çalışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, "Kemeraltı'nı turizm açısından daha cazip hale getirmeli, gençleri de kapsayan planlamalar yapmalıyız. Geçmişle bugünün, bugünle geleceğin bağını koparmadan bir şeyler yaparsak doğru sonuca ulaşabiliriz. Herkes katkı vermeli. Yakın bir zamanda Kemeraltı herkes için daha çekici bir yer haline gelecek" dedi.