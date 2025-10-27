Olaylı seçim! Bayrampaşa Belediyesi oylamasında ortalık karıştı! İşte kazanan aday...

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül günü gerçekleştirilen seçimin 4'nücü turunda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Seçimin sonuca itiraz eden Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın, seçimin iptali talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanvekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklaması sonrası Bayrampaşa Belediyesi'nde, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu.

KULLANILAN OYLARA YAPILAN İTİRAZ SONRASINDA ARBEDE YAŞANDI

Belediye Meclisinde Başkanvekili seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı değişmezken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Recep Öztürk oldu. Kurulan sandıkta oy kullanma işletimleri sonrasında, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri, oy kağıtlarında soy isimde harf hatalarının olduğunu iddia ederek itirazda bulundu. Yapılan itirazlar sonrasında her iki grup arasında gerginlik yaşandı. Her iki grubun başkanvekillerinin ortak kararıyla seçime kısa süreliğine ara verildi.

'BU ASLA KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİLDİR'

Yapılan itirazlar nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İbrahim Akın yazısı net bir şekilde ortada. Burada net bir şekilde irade gaspı yapılmaktadır. Bayrampaşa Belediyesi'ni maalesef hırsızlıkla yönetmeye kalkan Cumhuriyet Halk Partisi, yargının müdahalesinin ardından mecliste de bir irade gaspı yapmaktadır. Bu asla kabul edilebilir bir şey değildir. Burada meclisin başkanı tarafsızlık ilkesini ayaklar altına almıştır" ifadeleri kullandı.

SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI ADAYI KAZANDI

Ara sonrasında devam eden seçimlerde, yapılan 3 tur oylamada adaylar seçilecek yeterliliği sağlayamazken, dördüncü turda 37 oyun 19'unu alan Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildi.

'AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİ TEKRAR GETİRMİŞ BULUNMAKTAYIZ'

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Akın, ''Hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya, Ak Parti Belediyeciliğini tekrar getirmiş bulunmaktayız. Bugün bu mutluluğu bize nasip eden yüce Mevla'ya şükürler olsun, bu dava bitmedi, bitmeyecek. Durmak yok yola devam'' ifadelerini kullandı.