Önemli eşik aşıldı: PKK Türkiye’den tüm güçlerini çekiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya gelindi. 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde 30 PKK'lı teröristin silahlarını yakması ile başlayan süreç adım adım hedeflenen şekilde ilerledi. Dün sabah ise terör örgütü PKK'dan yeni bir açıklama geldi. Terör örgütü PKK açıklamasında "12. Kongre kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi Medya Savunma Alanlarına geri çekme işlemini Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır" denildi. Ayrıca açıklamada sözde medya savunma alanları olarak tabir ettikleri Kandil, Avaşin, Gara, Basya bölgelerine dönüş hazırlıklarına başladıklarını ve bu anlamda da bir kısım örgüt mensuplarının da bu alana çekildiği bilgisi paylaşıldı.

YOL HARİTASINDA İLERLEME

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "PKK'nın Türkiye'nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, "Terörsüz Türkiye" sürecinin asli gündemidir. PKK'nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi hedefin yol haritasının ana başlığıdır. Bugünkü gelişmelerle beraber, bu karar ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terörsüz Türkiye sürecinin yol haritasını zehirleyen yan etkilere müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KARARLILIKLA İLERLİYORUZ' CUMHURBAŞKANI

Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili " Terörsüz Türkiye işte böyle bir süreç ve çok da başarılı bir şekilde devam ediyor. Yalnız şunu da söylemem lazım: Türkiye'de huzur istemeyenler. Türkiye'nin hep ayağında birtakım prangalar olsun isteyenler bu süreçleri bozmaya çalışacaklardır. Bunlara karşı da çok uyanık olmamız lazım. Çünkü biz bu hedef doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz" dedi.

'YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, PKK'nın kararıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ala, "Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine, fırsatlarına odaklanarak imkan ve kabiliyetlerini tamamıyla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine yöneltecek bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız olacaktır" ifadelerine yer verdi.