  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Trump'ın yanıtı İsrail'in 'Gazze' hayalini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump'ın yanıtı İsrail'in 'Gazze' hayalini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

ABD Başkanı Donal Trump, Malezya'da yaptığı açıklamada katil İsrail ve Netanyahu'nun 'Türksüz Gazze' hayalini adeta yıktı. Trump 'Uluslararası İstikrar Gücü hızlı bir şekilde bölgede konuşlanacak. Önemli ülkeler işin içinde olacak. Türkiye de sürece dâhil' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmak üzere Uzak Doğu gezisinin ilk durağı Malezya'ya gitti.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One'ın Katar'da yakıt ikmali için verdiği mola sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Âl Sani ile görüştü.

TRUMP: "TÜRKİYE DE BU SÜRECE DAHİL"
Gazze ile açıklamalar yapan Trump "Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD'nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dâhil. Endonezya da, Ürdün de, Mısır da bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dâhil" açıklamasını yaptı.

"BARIŞ GÜCÜNÜN LİDERLERİ SEÇİLİYOR"
Trump, bölgedeki barış gücünün ne zaman göreve başlayacağına ilişkin soruları da yanıtladı. ABD Başkanı, "En yakın zamanda. Size detay veremem, şu an çalışmalar sürüyor. Hatta şu an liderler seçiliyor. Orta Doğu'da barış olacak, gerçek barış budur. Böyle bir şey uzun zamandır yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, istikrar gücünde kimlerin olacağına sadece kendilerinin karar vereceğini iddia etti.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA