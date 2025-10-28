Casusluk soruşturmasında 3 tutuklama: İstihbarat şebekesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ, dün casusluk suçundan tutuklandı. Sevk yazısında, soruşturmanın çarpıcı detayları tek tek anlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfusunu kullanarak ele geçirdiği, ardından bu bilgileri yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı vurgulandı. Necati Özkan'ın İmamoğlu ve Hüseyin Gün arasında köprü vazifesi gördüğü belirtilirken Merdan Yanardağ'ın ise Gün'ün yönlendirmesiyle sorular sorarak İmamoğlu lehine algı oluşturmaya çalıştığı bilgisi yer aldı. Öte yandan sevk yazısında casusluk şebekesinin İngiltere ve ABD istihbaratı ile nasıl çalıştığı da ayrıntılı olarak anlatıldı.

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

Şüpheli Hüseyin'in ortağı olan Aaron Barr isimli Amerika istihbarat servisinin dijital projeler koordinatörü olduğu, dolayısıyla İBB'ye ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirildiği ve bu datalarla algı oluşturmak suretiyle seçimin İmamoğlu yerine manipüle edildiği sevk yazısında yer aldı. Aaron Bar tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanı 'PQ' isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımlarını ve özel mesajlaşmalarına ulaşıldığı belirtilen yazıda, İmamoğlu'nun talimatı ile 19 Nisan 2019'da Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda dışarıdan belirlenecek 3 uzman ve 2 belediye müfettişine tüm datalara erişme, bu hususunda özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği vurgulandı.

'ELDEN PARA VERİLDİ'

Necati Özkan'ın ise İmamoğlu'yla Hüseyin Gün arasında bir köprü oluşturduğu belirtildi. Merdan Yanardağ'ın ise Hüseyin Gün ile çok sayıda telefon irtibatının ve buluşmasının gerçekleştiği, bu buluşmalarda şüpheli Hüseyin Gün tarafından gizliliğe riayet edilmek şartıyla elden para verildiği yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın hazırladığı savcılık değerlendirmesinde ise "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç Örgütünün amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de gerçekleştirdikleri" kaydedildi.