Karadağ Türklere vizesiz geçişi askıya alıyor

KARADAĞ Başbakanı Milojko Spajic; Türk vatandaşları için uygulanan vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını açıkladı. Karar, yalnızca turistik ziyaretleri değil, yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen Türk vatandaşlarını da etkileyecek. Yerel basına göre olaylar, Podgorica'da 25 yaşındaki M.J. isimli bir Karadağlının, ülkede yaşayan Türk vatandaşları tarafından bıçaklanmasının ardından başladı. Kısa sürede sosyal medyada örgütlenen gruplar, Türkiye karşıtı videolar paylaşmaya başladı. Ardından, kalabalık gruplar Türklere ait iş yerlerinin önünde "Türklere ölüm" sloganları atarak gösteri yaptı. Bazı Türk işletmelerine de saldırı düzenlendi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

HAREKETE geçen polis, saldırı olayının failleri de dahil olmak üzere, 40'tan fazla Türk vatandaşını gözaltına aldı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, olaylarla ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" denildi.