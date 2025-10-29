Cumhuriyet'imizin 102. yılı! Başkan Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor…

Kutlamalar kapsamında sabah Anıtkabir'i ziyaret eden ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz" dedi.