Cumhuriyet'imizin 102. yılı! Başkan Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor…
Kutlamalar kapsamında sabah Anıtkabir'i ziyaret eden ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Başkan Erdoğan burada Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde düzenlenen törende; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Başkan Erdoğan'a tebriklerini sundu.
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında!
