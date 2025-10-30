  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde yeni gelişme!

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede CHP'li Beşiktaş Belediyesi mülkiyetindeki 651 milyon lira değere sahip Özel Etiler Hastanesi'nin, sahte değerleme raporu düzenlenerek Aktaş'a 470 milyon liraya satıldığı yer aldı. Belediye iştiraki Beltaş A.Ş. mülkiyetindeki hastanenin, değerinin çok daha altında satılması sonucunda 180 milyon lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Son dakika haberleri... CHP'li Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş'ın mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'nin, 26 Temmuz 2024 tarihinde Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG isimli firmaya satıldığı belirlendi. Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değeri 323 milyon 544 bin TL olarak gösterildi, açık artırmada ise hastane bu rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilmek amacıyla 470 milyon 760 bin TL karşılığında Aktaş'a ait Elif LPG isimli şirkete satıldı.

BELTAŞ SAHTE RAPOR DÜZENLEDİ

Hastane satışını şüpheli bularak inceleme başlatan Savcılık, hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin TL olduğunu tespit etti, hastanenin gerçek değerinden 180 milyon TL daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı belirlendi.

Ayrıca Beltaş tarafından düzenlenen ve hastanenin değerini 323 milyon TL olarak gösteren değerleme raporunun sahte olduğu ortaya çıktı.

Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beltaş'a ödediği 470 milyon TL'nin 70 milyon lirası Beltaş uhdesinde kalırken, geri kalan 400 milyon TL ise CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin kasasına girdi. Belediye ise daha sonra 400 milyon TL'yi, ihalelerden alamadığı hakkediş ödemelerini yatırmak üzere Aktaş'a ödedi.

