Katil İsrail ateşkesi yine bozdu: 104 ölü

İSRAİL ordusunun ateşkesi ihlal ederek önceki günden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 20'si kadın, 46'sı çocuk 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 253 kişinin yaralandığı kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 11 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerinin sayısının 211'e, yaralı sayısının da 597'ye yükseldiği, enkaz altından ise 482 kişinin cenazenin çıkarıldığı belirtildi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde konuşlu askeri gücü hedef alan ve bir askerin öldüğü silahlı saldırıya bu bombardımanla karşılık verdiğini iddia ederken, Hamas söz konusu saldırıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

TRUMP'TAN DESTEK

BAŞTA Türkiye olmak üzere birçok ülkeden İsrail'in saldırılarına kınama gelirken, ABD ise yine Netanyahu yanlısı bir adım attı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Gazze'de ateşkes devam ediyor. Bu, bölge bazı çatışmaların yaşanmayacağı anlamına tehlikeye Hamas, Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. Ve uslu durmaları gerekiyor. Sert taraftalar ama iyi olacaklarını söylediler. Ve eğer iyi olurlarsa mutlu olacaklar. Ve eğer iyi olmazlarsa, yok edilecekler, hayatları sona erecek" sözleriyle İsrail lideri katil Netanyahu'ya bir kez daha arka çıktı. İsra- il'in Yardımateşkes gelmiyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump da, "Hiçbir şey teh- likeye girmeyecek. Bunu anlamalısınız.