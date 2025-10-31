Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze’deki katliamı nasıl görmezsiniz!

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i dün Külliye'de kabul etti. Merz'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve Merz, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

EUROFIGHTER MEMNUNİYETİ

BAŞKAN Erdoğan basın toplantısında, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu seyrettiğini dile getirdi. Almanya'nın Avrupa'daki en büyük ticaret ortağının Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, "50 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu minvalde, gerek ticaretimizi gerek müşterek yatırımları bir üst seviyeye taşıyacak savunma iş birliği konusunu Sayın Şansölye ile değerlendirdik. Eurofighter uçaklarının temin süreci gibi Almanya'nın son dönemde bu alanda attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Kazan-kazan anlayışı temelinde bu iş birliğini daha da güçlendirebiliriz" dedi. Ukrayna-Rusya savaşı konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı şekilde çözümü için diplomatik çabaların sürdürülmesini önemli görüyoruz. Sözlerimin sonunda, değerli dostum Şansölye Merz ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Merz ise, konuşmasına Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı. Türkiye'nin NATO'da güçlü bir müttefik olduğunu belirten Merz, "Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifine değinmek istiyorum. Ben ve Federal Hükûmet olarak Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin yanında, bu yolda ilerlerken görmek istiyoruz" diye konuştu.

İBB SORUSUNA NET CEVAP

TOPLANTININ son bölümünde "İsrail kendini savundu" diyen Almanya Başbakanı Merz'e tepki gösteren Erdoğan, "Sayın Şansölye'nin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur: Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut var ve İsrail bu silahları kullanarak özellikle Gazze'yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Takip etmiyor musunuz?" dedi. Alman bir gazetecinin 'İBB ve İmamoğlu' sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Herhalde kim hangi makamda olursa olsun, bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık, her tür yanlış alır başını gider. Nitekim İstanbul'daki süreç böyle işlemiştir ve şu anda da yargı gereğini de yapmaktadır" çıkışında bulundu.

BAHİS SKANDALINDA GEREKEN YAPILACAK

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalına dair yaptığı açıklamalardan sonra ilk kez konuşan Erdoğan, hakemlerle ilgili atılacak adımların takip edildiğini söyledi. Erdoğan, "Bu hakemler olayında, futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak herhalde bir devlet bunu takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır. Vatandaş tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce mutlu olmaktadır. Neler oluyor, neler demeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.