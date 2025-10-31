Ezber bozan adımlar Berat Albayrak'ın hamlesiyle başlamıştı: Diyarbakır kaya petrolü merkezi oluyor! Tam 400 milyar dolar değerinde!

Gabar ve Van'daki petrol keşiflerinin ardından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de 4 ayrı noktada kaya petrolü keşfi yapıldı. 6,1 milyar rezervi olan ve 400 milyar dolar değerindeki kaya petrolü Diyarbakır'da heyecan yarattı.

Huzurun da sağlanmasıyla birlikte bölgenin yıllardır toprağın altında yatan zengin yeraltı kaynakları Türkiye ekonomisine kazandırılarak Güneydoğu'nun da kalkınmasına ve zenginleşmesine yol açacak.