Gebze faciasında kahreden detay! Bilir ailesinin '2 ay sonra taşınacaktık' diye yeni aldığı ev hayali yarım kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen 7 katlı binanın çöküşüyle sarsıldı. Facia, bölgede kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesine mezar oldu; baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir ve çocukları Muhammed Emir (12) ile Hayrunisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkazdan sağ kurtulan tek kişi ise ailenin 18 yaşındaki büyük kızı Dilara Bilir oldu.

2 AY SONRA TAŞINACAKLARDI: YARIM KALAN YUVA HAYALİ

Bilir ailesinin akrabası Niyazi Turgut'un anlattıkları, ailenin yaşadığı trajediyi gözler önüne serdi. Turgut, aile fertlerinin büyük bir sevinçle yeni bir ev aldığını ve sadece 2 ay sonra bu yıkılan binadan taşınma planları yaptığını belirtti.

"4 kişi toprağa verdik. Bir kişi hastanede. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı... Dilara'nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor galiba. Dilara hafız." Bu kahreden detay, Bilir ailesinin sadece hayatlarını değil, aynı zamanda gelecek hayallerini de bu enkazda kaybettiğini gösteriyor.