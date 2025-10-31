  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem İYİ Parti'den CHP'ye geçmişti! İbrahim Özkan gözaltında

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, polis ekiplerince ifade vermeye götürüldü.

İbrahim Özkan İBB Meclisi'nde bir dönem İYİ Parti Grubu'nun başkanvekilliğini üstlenmişti.

İki yıl önce partisinden istifa eden Özkan, o süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmıştı.

