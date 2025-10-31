İzmir felaketi yaşıyor! Şebnem Bursalı CHP'li belediyeyi bombaladı: Hepsini vatandaş yapacaksa siz neyi yapacaksınız!

İzmirlinin çilesi bitmek bilmiyor. Türkiye'nin metropol illerinden İzmir'de yerel yönetim hizmetlerinin neredeyse hiçbiri yerine getirilmiyor. Kentte grevler, çöp dağları, koku sarmış körfez derken şimdi de su krizi patladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte su kıtlığı başladığını belirterek planlı su kesintilerinin süresini 15 Kasım'a kadar uzattı. Vatandaş belediyeye isyan ederken, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı sosyal medyadan belediyeyi topa tuttu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı planlı su kesintileri, 15 Kasım'a kadar uzatıldı. Buna göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde kesintiler sürecek.

ŞEBNEM BURSALI: HEPSİNİ BİZ YAPACAKSAK SİZ NEYİ YAPACAKSINIZ!

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su kısıtlama kararını uzatması ve vatandaşların bidonlarla su sırasına girmek zorunda kalmasını eleştirdi. Bursalı, belediyeye çok sert sözler sarf ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İzmirliler olarak sokakta yürüyemiyoruz; çöp kokuları, çöp dağları...

Hadi kordonda bir deniz havası alalım diyoruz; simsiyah körfez, lağım kokuları...

Bari evimize dönüp oturalım diyoruz; sular yok.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne samimi olarak soruyorum!

Çöpü vatandaş olarak biz toplayacaksak, suyu bidonlarla biz alacaksak tam olarak siz ne yapacaksınız?

Eğer çok olmayacaksak(!) bir zahmet İzmirli'nin temel yaşam ihtiyaçlarını yerine getirin...