Son dakika | Kartalkaya davasında karar verildi: Otel sahibi Halit Ergül dahil 11 sanığa 44'er kez 24 yıl 11 ay müebbet





TUTUKLU SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Davanın ikinci duruşması 22 Eylül'de başlayıp, 2 gün sürdü. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, 32 sanığın tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin ara karar açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde olanların ev hapsinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun'un tutuklanmasına, adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

AVUKATLAR SAVUNMALARI YAPTI

Davanın 3'üncü duruşması, 27 Ekim'de Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı. Pazartesi günkü duruşmada hayatını kaybedenlerin yakınlarına söz verildi. Salı günü sanıkların bir kısmı mütalaaya ilişkin savunmalarını yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çarşamba günü duruşma görülmedi. Dün sabah görülen duruşmada, sanıkların tamamı ve avukatları savunmalarını yaptı.





TUTUKLU SANIĞIN AVUKATI: "BENİM MÜVEKKİLİM GERİZEKALI"

Kadir Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan ise müvekkilinin tahliye ve beraatını talep etmediklerini söyledi. Avukat Baykan, "Benim müvekkilim gerizekalı. Bunu kendisine de söylüyorum. Beni dava da edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Bu vahim olayda acılarını yüreğimde hissediyorum. Bu bir katliamdır. Burada kasten adam öldürme var, net. Bu oteli kim geldi denetledi? Turizm Bakanlığı. Sen, buna bakmadan gelip orada yedin içtin, ondan sonra otele 'uygundur' dedin. Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var. Benim müvekkilime bin yıl ceza az, 5 bin yıl verin. Ama bakanlıktan oraya gelenleri de yargılayın. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim gerizekalı gidip başvuruda bulunmuş. Gitsin biraz yatsın, onun bunun vekaletini almasın" dedi.

Dosyaya yeni giren belgelere ilişkin otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül ek savunmalarını yaptı. Ardından dün görülen duruşmada esasa ilişkin detaylı savunma vermeyen otel sahibi tutuklu Halit Ergül, tekrar savunmasını verdi.