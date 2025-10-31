Trump ile Şi her konuda anlaştıklarını açıkladı: 'Toplantı harika geçti'

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Toplantının harika geçtiğini söyleyen Trump, "Birçok konuda hemfikiriz ve birçok önemli noktada sonuca vardık. Büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünlerini ABD'den hemen satın alacaklar. Bu, çok hoş bir jestti" ifadelerini kullandı. Trump, fentanil girişi nedeniyle Çin'e yüzde 20 gümrük vergisi uyguladığını ancak Şi'nin görüşmedeki açıklamalarına dayanarak oranı yüzde 10 düşürdüğünü duyurdu. ABD'nin Çin'e yönelik ortalama tarife oranının da yüzde 47'ye indiğini belirten Trump, görüşme sonrası nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engelin kalmadığını kaydetti. Şi Cinping ise, ABD'nin politikalarının Çin'in vizyonuyla çelişmediğini, iki ülkenin arasında sorun olmadığını dile getirdi.