Bakan Tunç: Yeni Anayasa milletimize olan bir borçtur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi program için dün İzmir'e geldi. Bakan Tunç programı kapsamında Ege Üniversitesi (EÜ) Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen EÜ 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'ne katıldı. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri ile akademisyenler de hazır bulundu.

"SESSİZ DEVRİMLER YAPILIYOR"

Türkiye'nin her alanda gelişmesini ve kalkınmasını güçlü şekilde sürdürmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyıla başladı. Anayasal reformlarla küçümsenemeyecek, vesayetçi anlayışın tasfiyesi ile beraber Anayasamızda gerçekleştirilen temel hak ve hürriyetlerin arttırılması anlamında sessiz devrim sayılabilecek çalışmalara imza attık" dedi. Anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalardan da değinen Bakan Tunç, "Yüksek standarttaki demokrasi' denildiğinde, darbe anayasası ile yönetiliyoruz. Anayasa'da reforme edilecek birçok husus var. Cumhuriyet rejimini daha da güçlendiren, halkın doğrudan doğruya hem yasamayı hem yürütmeyi belirlediği bir yönetim sistemine geçiş Türkiye'nin daha yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı'nda, demokratik, sivil katılımcı bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Yeni anayasaya ihtiyaç var. Milletimize olan bu borcu yerine getirmemiz gerekir. İnşallah mecliste böyle bir uzlaşma sağlanır ve Türkiye Yüzyılı'nın başlarında demokratik sivil katılımcı bir anayasa ile yolumuza devam ederiz" diye konuştu.