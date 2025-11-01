  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan VakıfBank Sanat Galerisi Açılış Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan VakıfBank Sanat Galerisi Açılış Programı'na ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı VakıfBank Sanat Galerisi Açılış Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Emine Erdoğan’dan VakıfBank Sanat Galerisi Açılış Programı’na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat, toplumların hafızasını diri tutan en güçlü ifade alanlarından biridir. Bu bakışla sanata ve sanatçıya alan açan kültür duraklarının çoğalmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, açılış programına ilişkin görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA