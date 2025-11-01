Fransa’da İslamofobi hakkında soruşturma komisyonu talebi

FRANSA İslam Konseyi (CFCM), ülkede artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) hakkında Parlamentoda soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti. CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim'de Montpellier kentinde Petit-Bard Camisi'nin duvarlarında İslamofobik yazılar ve grafitiler tespit edildiği belirtildi. "Jargeau Camisi ise Şubat 2025'te ramazanın başlamasına 3 gün kala kundaklama sonucu tamamen yakılmasının ardından, bu yangına açıkça atıfta bulunan ve failleri halen tespit edilememiş yeni tehditlere maruz kalmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, bu iki camiyi hedef alan İslamofobik saldırılar kınandı. Müslüman karşıtı saldırılarda endişe verici artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, saldırıların yüzde 169 arttığı bildirildi.