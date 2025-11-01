İmamoğlu’nun danışmanı Özkan’ın ifadesi alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifade veren Özkan, buradaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.