New York’ta şiddetli yağış ve fırtına sonucu 2 kişi öldü

ABD'nin New York kentinde etkili olan şidetli yağış ve fırtına sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtınanın da etkili olduğu kentte JFK, LaGuardia ve Newark havalimanlarında uçuşlarda aksama yaşandı. Yetkililer sele karşı New York sakinlerine "dikkatli olmaları" uyarısı yaptı. Düşen ağaç dalları bazı mahallelerde araçlara zarar verrirken, araçlar sel sularının bastığı sokaklarda mahsur kaldı. Polis, Manhattan'da 43 yaşındaki bir adamın bir apartmanın sular altında kalan bodrum katındaki kazan dairesinde ölü bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Brooklyn'deki bir evin su basan bodrumunda da mahsur kalan bir kişi olduğu ihbarını aldıktan sonra, bir dalış ekibinin 39 yaşındaki bir adamın cesedini çıkardığını açıkladı. Öte yandan, meteoroloji yetkilileri New York'un Bronx, Brooklyn ve Queens semtlerinin kıyı kesimleri için sel uyarısında bulundu.