Aydınlılar istedi Çerçioğlu harekete geçti

5 MOBİL ARAÇ HAZIR

Proje kapsamında ilk etapta beş mobil araç ve diş hekimi ekibiyle kırsal bölgelerde diş taraması yapılacak. Başkan Çerçioğlu, proje ile özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığına erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Çerçioğlu, "Aydın'ın kırsalı oldukça geniş. Bizim yaptığımız anketlerde vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuda destek istedi.