Aydınlılar istedi Çerçioğlu harekete geçti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kent genelinde diş taraması seferberliği başlatıyor.
Başkan Özlem Çerçioğlu, yaptırdıkları anketler sonucu vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kent genelinde diş sağlığı tarama seferberliği başlatacaklarını açıkladı.
5 MOBİL ARAÇ HAZIR
Proje kapsamında ilk etapta beş mobil araç ve diş hekimi ekibiyle kırsal bölgelerde diş taraması yapılacak. Başkan Çerçioğlu, proje ile özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığına erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Çerçioğlu, "Aydın'ın kırsalı oldukça geniş. Bizim yaptığımız anketlerde vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuda destek istedi.
Beş mobil aracımızla içinde diş hekimlerinin de olacağı ekipler oluşturduk. Özellikle kadınlarımıza ve çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız ama taramalar herkese açık olacak" dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti Aydınlılar tarafından memnuniyetle karşılandı.