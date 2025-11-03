Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İktidardaki 23 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecanı ve aynı gururu yaşıyoruz. Milletimize sevdamız ilk günkü gibi. Çok partili demokrasimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.İttifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Bu yolun yanlışlığını kendisinin de kısa sürede fark edeceğini düşünüyorum.

81 İLDE SOSYAL KONUT PROJESİ

81 ilimizde toplam 500 bin konut yapacağız. Başvuruları 10 Kasım'da alacağız, ilk teslimatları 2027 yılında yapacağız. Şehirlerimizi mahalle konaklarımızla süsleyeceğiz.

"SAVUNMA SANAYİİNDE TARİH YAZIYORUZ"

Yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Türkiye savunma sanayiinde tarih yazıyor. HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır.