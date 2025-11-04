CHP'de parti içi muhalefet karşı karşıya! Özgür Özel'e liste hazırlığı için harekete geçildi!

Son dakika haberi: CHP'de ay sonu gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay, genel merkez ile parti içi muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirecek. CHP'de 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı.

Özel'in tek aday olarak girmesi öngörülürken, asıl çekişme ise Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak. Çarşaf liste usulüyle gerçekleşecek olan PM seçimlerinde parti içerisindeki iki kanadın bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.