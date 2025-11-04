Trafikte her gün motosikletli en az 4 kişi ölüyor! Yeni düzenleme geliyor...

Türkiye'deki başta kuryeler olmak üzere motosikletli araç sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl trafikte 6.3 milyon motosikletli varken, önümüzdeki yıl bu sayının 7 milyonu geçeceği öngörülüyor.

Yollardaki her 5 araçtan biri motosiklet olurken kazalardaki ölüm oranları ise her geçen gün artıyor. Bir önceki yıl motosikletli kazalarda ölenlerin sayısı 1307'den 1584'e çıktı.