9 milyon euroluk senet davasından Barış Boyun Suç örgütü çıktı!

Son dakika: İstanbul Bakırköy'de bulunan Balkon Cafe isimli iş yerine geçtiğimiz yıl 5 Şubat tarihi saat 23.10 sıralarında ateşli silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı esnasında Muhammet Çakmakçı'nın gözüne, iş yerinin kırılan cam parçaları girdi. Hastaneye kaldırılan Çakmakçı, gözünü kaybetti.
Bu saldırının arkasından elebaşılığını İtalya'nın Milano kentindeki hapishanede tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü çıktı.
İnfaz edilmesi planlanan kişinin hakkında açılmış çok sayıda soruşturma olan saldırının yapıldığı hafta 9 milyon euroluk bir senet davasını kazanması muhtemel olan dövizci Mustafa Ak olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun tarafından Boyunlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan yaklaşık bin 100 sayfalık iddianamede, bu kanlı eylemler de kendisine yer buldu.
DÖVİZCİYE İNFAZ PLANI YAPILDI
Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, Mustafa Ak İstanbul'da döviz bürosu işletiyordu. Piyasada büyük miktarda alacak-verecek meselelerinden kaynaklanan çok sayıda husumeti de bulunuyordu. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bu husumetlilerden bir tanesi Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü ile anlaşma sağladı. Bu anlaşma üzerine örgüt yöneticileri Mehmet Recep Demir ve Mirhan Aygün, Mustafa Ak'ın öldürülmesi için plan yaptı.
MASAYA BAŞKA BİRİ OTURUNCA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Bakırköy'de bulunan Balkon cafede olduğunu öğrenen örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir, Ak'a saldırılması için örgütü yöneticisi Mirhan Aygün aracılığıyla tetikçilere araç ve silah gönderdi. Tetikçi örgüt üyeleri Umut Can Morkoç, Kadircan Çolak ve Yusuf Okyay 5 Şubat 2024 tarihinde saat 23.10 sularında Ak'ı infaz etmek amacıyla, Ak'ın oturduğu öğrenilen masaya silahlı saldırıda bulundu. Fakat Mustafa Ak, olaydan hemen önce işletmeden ayrılmıştı. Atılan kurşunlar, o esnada cafede bulunan ve Ak'ın kalktığı masaya oturan Muhammet Çakmakçı'ya isabet etti ve Çakmakçı gözünden oldu.
İKİNCİ SALDIRI ARACINA
Eylem başarısız olunca bir gün sonra da Zeytinburnu'nda arabasıyla seyir halinde olan Mustafa Ak'a motosikletli örgüt üyelerince 4-5 el ateş edildi. Ak ve beraberindeki kişiler yara almadan kurtuldu. Soruşturma birimleri örgüt üyelerinin hücre evine operasyon düzenleyerek eylemde yer alan 3 tetikçi gözaltına alınıp tutuklandı.
DAVADAN KAYNAKLI SALDIRDILAR
Dövizci Mustafa Ak verdiği ifadede, 9 milyon euroluk senet davasının 8 Şubat'ta karar duruşması olduğunu, karşı taraftan tehdit aldıklarını ifade ederek, " Bu davadan kaynaklı bu işin yaptırıldığını düşünüyorum" dedi. Savcılık her iki eylemle ilgili Ak'ın infaz edilmesi için Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü'yle anlaşma sağlayan kişi veya kişileri incelemeye aldı.