9 milyon euroluk senet davasından Barış Boyun Suç örgütü çıktı!

Bakırköy'de bulunan Balkon cafede olduğunu öğrenen örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir, Ak'a saldırılması için örgütü yöneticisi Mirhan Aygün aracılığıyla tetikçilere araç ve silah gönderdi. Tetikçi örgüt üyeleri Umut Can Morkoç, Kadircan Çolak ve Yusuf Okyay 5 Şubat 2024 tarihinde saat 23.10 sularında Ak'ı infaz etmek amacıyla, Ak'ın oturduğu öğrenilen masaya silahlı saldırıda bulundu. Fakat Mustafa Ak, olaydan hemen önce işletmeden ayrılmıştı. Atılan kurşunlar, o esnada cafede bulunan ve Ak'ın kalktığı masaya oturan Muhammet Çakmakçı'ya isabet etti ve Çakmakçı gözünden oldu.

İKİNCİ SALDIRI ARACINA

Eylem başarısız olunca bir gün sonra da Zeytinburnu'nda arabasıyla seyir halinde olan Mustafa Ak'a motosikletli örgüt üyelerince 4-5 el ateş edildi. Ak ve beraberindeki kişiler yara almadan kurtuldu. Soruşturma birimleri örgüt üyelerinin hücre evine operasyon düzenleyerek eylemde yer alan 3 tetikçi gözaltına alınıp tutuklandı.

DAVADAN KAYNAKLI SALDIRDILAR

Dövizci Mustafa Ak verdiği ifadede, 9 milyon euroluk senet davasının 8 Şubat'ta karar duruşması olduğunu, karşı taraftan tehdit aldıklarını ifade ederek, " Bu davadan kaynaklı bu işin yaptırıldığını düşünüyorum" dedi. Savcılık her iki eylemle ilgili Ak'ın infaz edilmesi için Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü'yle anlaşma sağlayan kişi veya kişileri incelemeye aldı.