Son dakika: Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması: Mahkeme değerlendirecek

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında açıklamada bulundu. Tunç, AİHM Büyük Daire'nin kararının kesinleştiğini, ilgililerin müracaatı halinde mahkemenin bir karar vereceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.

Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." dedi.

DEVLET BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." demişti.

