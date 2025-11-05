Son dakika: Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması: Mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.

Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." dedi.