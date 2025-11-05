CHP'nin iş bilmezliği restorasyonu yılan hikayesine çevirdi! İstanbul'un tarihi köşkleri 7 yıldır kapalı!

İstanbul'un en önemli tarihî rekreasyon alanlarından Yıldız Parkı, yıllarca yerli-yabancı binlerce ziyaretçinin vazgeçilmez durağıydı. Parkın sembol yapıları olan Malta ve Çadır köşkleri ise hem mimarileri hem de sundukları hizmetle şehrin kültür turizmine canlılık katıyordu. Ancak CHP yönetimindeki İBB'nin bitmek bilmeyen restorasyon süreci, bu iki köşkü adeta kaderine terk etti. İstanbullular, 7 yıldır kapalı tutulan köşkleri yalnızca uzaktan seyretmek zorunda kalıyor.

Yıldız Parkı'ndaki köşklerin ihyasına yönelik projeler aslında yıllar önce tamamlandı. Çadır Köşkü'nün restorasyon projesi 2018'de, Malta Köşkü'nün ise 2022'de Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Geriye sadece uygulama kaldı. Fakat İBB yönetiminin 2019'da değişmesinin ardından süreç adeta durdu.

İBB, 2021 yılında Çadır Köşkü'nde restorasyon başlatıldığını duyurdu, sosyal medya üzerinden videolar servis etti. Buna rağmen ortada ne tamamlanmış bir iş ne de vatandaşa açılmış bir köşk var. Aksine, alanda herhangi bir faaliyetin olmadığı rahatlıkla gözlemleniyor. Malta Köşkü'nde ise vitrinlik, sınırlı müdahaleler dışında kayda değer hiçbir çalışma yapılmadı.

Köşklerin uzun süre kapalı tutulması hem yapıların dayanımını olumsuz etkiliyor hem de kamu kaynaklarının doğru değerlendirilememesi anlamına geliyor. Ayrıca İstanbul'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu alanın kapalı oluşu, şehir ekonomisi açısından da ciddi kayıp olarak yorumlanıyor.