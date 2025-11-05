CHP'ye skandal katılım! FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de görev

Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti ile CHP'ye katılmasının ardından dikkat çeken bir isim daha CHP'ye katıldı.

FETÖ iddianamelerinde adı sıklıkla geçen ve ceza alan, Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.