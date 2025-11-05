Son dakika: Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi

'Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme', 'Suç Örgütüne Üye Olma', 'Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme' 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Rüşvet Alma', 'Rüşvet Vermek', 'Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Haksız Mal Edinme' ve 'Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme' suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın; 9 farlı suçtan toplamda 704 yıla kadar hapsi talep edilirken, görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda'nın da 12 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.