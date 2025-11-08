Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif de törene katılmak üzere Bakü'ye davet edildi.Başkan Erdoğan'ın tören programı dışında ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi ve iki liderin görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Zafer Günü, Azerbaycan'da İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın zaferini anmak için Şuşa'nın geri alındığı tarih olan 8 Kasım'da kutlanıyor.