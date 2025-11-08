MEBİ YKS Tarama Testleri girişi nasıl yapılır?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nda daha önce dijital ortamda öğrencilerin kullanımına açılan ve ilgi gören yayınlardan sonra tarama testi kitapları da öğrencilerin çalışma masalarına taşınıyor.

Alanında uzman öğretmenlerce titizlikle hazırlanan yeni kitap serisiyle öğrencilere bilgi ve becerilerini üst düzeye taşımalarına, konu eksiklerini net bir şekilde saptamalarına ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıkta yardımcı olması amaçlanıyor.

DÜZENLİ KONU TEKRARI VE ÖLÇME FIRSATI SUNUYOR

Testler, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu düzenli konu tekrarı ve ölçme fırsatını en etkili şekilde sunuyor.

Konu eksiklerinin doğru şekilde belirlemesi, zaman yönetimi becerileri ve test çözme stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan kitap setiyle ayrıca öğretmenlere, öğrencilerin ilerleme düzeylerini izleyebilecekleri ve "hedef temelli destek eğitimi"nde kullanabilecekleri güvenilir bir kaynak sunuluyor.

MEBİ YKS Tarama Testleri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce TYT, AYT ve YDT'yi kapsayacak şekilde oluşturuldu.

Platformda yer alan 361 test ve 6 bin 831 özgün soru, öğrencilere zengin bir pratik yapma imkanı sunuyor. Kitap setinde TYT için 143 testte 2 bin 644, AYT için 176 testte 3 bin 173 ve YDT için 42 testte bin 14 soru bulunuyor.

SORULARIN DETAYLI VİDEO ÇÖZÜMLERİNE ULAŞILABİLİYOR

Basılı formatla sınırlı olmayan tarama testleri, dijital destek altyapısına da sahip. Her testin üzerinde bulunan karekodlar aracılığıyla öğrenciler, soruların detaylı video çözümlerine hızlıca ulaşabiliyor. Alanında uzman öğretmenlerce hazırlanan videolar, aynı zamanda konu hatırlatmaları ve pratik ipuçları içeriyor.

Testler, etkileşimli PDF formatıyla dijital olarak MEBİ Platformu'ndan da çözülebiliyor.

MEBİ YKS Tarama Testi kitaplarına "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/mebi-tarama-testi-kitaplari" adresinden erişilebiliyor.