Kocaeli-Dilova yangın faciası Türkiye'yi yasa boğmuştu! Ölenler son yolcuğuna uğurlandı! 11 kişi gözaltında

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki atölyede çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kadından, ikisi kardeş olan Tuğba Taşdemir (17) ve Nisanur Taşdemir (15) ile Cansu Esatoğlu (15) için Kayapınar Mezarlığı'nda yürek dağlayan bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Henüz hayatlarının baharında denetimsiz ve güvencesiz bir ortamda çalıştıkları iddia edilen genç kızlar, öğle namazının ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi.



ÇOCUK İŞÇİLERİN ACI SONU: GÖZYAŞLARI SEL OLDU Cenaze töreninde ailelerin feryatları yürekleri burktu. Tabutlara sarılan aileler sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu gibi siyasi ve yerel yöneticiler de katıldı.