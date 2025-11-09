  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Kocaeli-Dilova yangın faciası Türkiye'yi yasa boğmuştu! Ölenler son yolcuğuna uğurlandı! 11 kişi gözaltında

Kocaeli-Dilova yangın faciası Türkiye'yi yasa boğmuştu! Ölenler son yolcuğuna uğurlandı! 11 kişi gözaltında

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum atölyesinde (kozmetik fabrikası) meydana gelen ve 6 kadın işçinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından kurbanlar gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybedenlerden üçü çocuk yaştaki işçiler olan Tuğba Taşdemir (17), kardeşi Nisanur Taşdemir (15) ve Cansu Esatoğlu (15) ile 55 yaşındaki Şengül Yılmaz için cenaze törenleri düzenlenirken, facia ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11’e yükseldi.

SABAH AA

Giriş Tarihi:

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki atölyede çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kadından, ikisi kardeş olan Tuğba Taşdemir (17) ve Nisanur Taşdemir (15) ile Cansu Esatoğlu (15) için Kayapınar Mezarlığı'nda yürek dağlayan bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Henüz hayatlarının baharında denetimsiz ve güvencesiz bir ortamda çalıştıkları iddia edilen genç kızlar, öğle namazının ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi.


ÇOCUK İŞÇİLERİN ACI SONU: GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze töreninde ailelerin feryatları yürekleri burktu. Tabutlara sarılan aileler sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu gibi siyasi ve yerel yöneticiler de katıldı.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN ŞENGÜL YILMAZ DA UĞURLANDI

Facianın diğer kurbanlarından, ev ekonomisine katkı sağlamak için bir süredir sigortasız olarak çalıştığı iddia edilen Şengül Yılmaz (55) da Dilovası'nda toprağa verildi. Yılmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gül Camii'nde kılınan namazın ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve siyasi isimler katıldı. Bakan Işıkhan'ın, acılı eşi ve oğlunu teskin ettiği görüldü.

SORUŞTURMADA GÖZALTI SAYISI 11'E ÇIKTI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili başlattığı soruşturmayı derinleştiriyor. İlk etapta aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yapılan yeni operasyonlarla birlikte 8 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi ve bu kişiler yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. İş yeri sahibi ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA