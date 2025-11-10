Başkan Erdoğan: Bahçeli ile aramızda sıkıntı söz konusu değil

AZERBAYCAN ziyareti dönüşü uçakta açıklamalar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "F-35 konusunda ABD Başkanı Trump'la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35'lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile aralarında asla bir sorun olmadığını dile getiren Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara'ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son günlerdeki tehdit ve hatta hakaret içeren ifadelerine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Biliyorsunuz bizde güzel bir söz var: 'Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar'. Özgür Özel'in yaptığına karşı açtığımız davayı herhalde duydunuz. En son yine bu ara bir 200 bin lira davadan tazminat kazanmıştık. O da yerini bulacak. O da vakıflara gidecek. İnşallah bu 500 bini de kazanırsak çok daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL, KAOSTAN MEDET UMUYOR'

"CHP Genel Başkanının söylediği sözler, kurduğu cümleler, yaptığı suçlamalar aslında kendi durumlarını tariften ibarettir" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkındaki sözlerini şöyle tamamladı: "Krizden beslenme, kaostan medet umma, kavga çıkararak gündem olma alışkanlığının devamıdır. Bu dil, ne devlet geleneğimize ne de milletimizin vakarına yakışıyor. Biz, asla CHP'nin bizi çekmeye çalıştığı bu alçak seviyeye inmeyiz, inemeyiz."