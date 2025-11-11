  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili ile görüştü

Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşerek, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türkiye'ye ait askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

AA

Giriş Tarihi:

Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Gürcü mevkidaşı Boçorişvili ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili, taziye dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA