BOSPA için geçici kapatma kararı!

KARŞIYAKA Belediyesi ile Bostanlı Pazarı'nın Cumartesi günü açılmasını istemeyen pazarcı esnafı arasındaki tartışma sürüyor. Çarşamba günleri alanda tezgah açan pazarcı esnafı Cumartesi günü alanda ikinci bir pazar kurulmaması için eylem yapınca geçen hafta Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, elektrik altyapısındaki arıza nedeni ile Çarşamba günü pazarcıların tezgah açamayacağını söyledi. İzmir Pazarcılar Odası devreye girince pazarcılar geçen Çarşamba Bostanlı'da elektriksiz şekilde yine tezgah açtı. İşin peşini bırakmayan Başkan Yıldız Ünsal bu hafta yeniden duyuru yayınlayarak, "Elektrik tesisatları ve altyapısının teknik personelimiz tarafından kontrol edilmesi için, 10-14 Kasım tarihleri arasında pazaryeri alanı kullanılamayacaktır" dedi.