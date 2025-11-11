CHP’den istifa ederek AK Partiye katılmıştı! Sultanhisar’ın çehresini değiştiriyor

CHP'DEN istifa ederek kısa süre önce AK Parti'ye katılan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçede adeta hizmet seferberliği başlattı. Yıldırımkaya, 35 milyon liralık yatırım paketiyle çevre, altyapı, sosyal yaşam ve tarıma dayalı ekonomiyi kapsayan geniş çaplı projeleri hayata geçirmeye başladı. "Sultanhisar'da her kuruşun hesabını veriyoruz. Bu yatırım, ilçemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" diyen Başkan Yıldırımkaya, Sultanhisar'ı sadece bugüne değil, gelecek kuşaklara da hazırladıklarını söyledi.

KONFORLU YAŞAM ALANI

BAŞKAN Yıldırımkaya, Atça Mahallesi'ne 300 kişilik kapalı spor salonu yapılacağını müjdeleyerek şöyle söyledi: "Atça'da eksik olan spor salonunu, Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştük. Gençlik merkeziyle entegre modern bir kompleks kazandıracağız." Dar gelirli vatandaşlar için de büyük bir adım atıldı. Yıldırımkaya, Yağdere'ye 200, ilçe merkezine 70 konut olmak üzere toplam 270 konutluk TOKİ projesinin onaylandığını açıkladı: "Vatandaşlarımız için modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturuyoruz. 40 bin metrekarelik tarım arazisine termal tesis yapmak istiyoruz. Aydın'da bu alanda büyük bir eksiklik var. Termal turizm ile Sultanhisar'ı marka şehir yapacağız." Öte yandan Başkan Yıldırımkaya, Malgaç ve Yağdere çaylarının ıslahı için de destek beklediklerini belirterek, "Sultanhisar'ı Aydın'ın en yaşanabilir ilçesi yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Söz verdik, bir bir gerçekleştiriyoruz" dedi.