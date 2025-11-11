  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformu kullanıcı Furkan Bölükbaşı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen ve daha sonra bunu silen Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunda paylaşım yapan Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Furkan Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bunu silmişti.

Bölükbaşı'nın X hesabı engellendi.

